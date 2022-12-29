В РГРТУ подвели итоги 70-го юбилейного года

Мероприятие началось с лазерного шоу с демонстрацией главных символов университета, а также портретов ученых Уткина и Попова. Ведущие торжества проректор по молодежной политике РГРТУ Андрей Цветков и выпускница 2022 года Полина Алексанова пригласили на сцену ректора университета Михаила Чиркина. Он поздравил гостей и вместе с заместителем Министра образования и молодежной политики Рязанской области Александром Лощининым вручил почетные знаки «Лучший студент РГРТУ». Награды удостоились 25 студентов.

28 декабря в Рязанском дворце молодежи состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 70-го юбилейного года Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина. На празднике собрались студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники, ветераны университета и постоянные партнеры РГРТУ.

Мероприятие началось с лазерного шоу с демонстрацией главных символов университета, а также портретов ученых Уткина и Попова. Ведущие торжества — проректор по молодежной политике РГРТУ Андрей Цветков и выпускница 2022 года Полина Алексанова пригласили на сцену ректора университета Михаила Чиркина. Он поздравил гостей и вместе с заместителем Министра образования и молодежной политики Рязанской области Александром Лощининым вручил почетные знаки «Лучший студент РГРТУ». Награды удостоились 25 студентов.

За активное сотрудничество с физико-математической школой РГРТУ ректор с участием проректора по учебной работе Алексея Корячко наградил директоров и представителей школ-партнеров. За два года к программе обучения присоединилось более 60 общеобразовательных организаций из Рязанской и Московской областей.

«РГРТУ всегда был и остается символом высочайшего качества высшего образования. Подтверждением этому являются люди, востребованные профессионалы в разных сферах нашего региона: в культуре, науке, образовании, промышленности. Ваш вуз — флагман научной мысли в нашем регионе и всей стране», — обратилась к собравшимся директор школы № 36 г. Рязани Ольга Филоленко.

В награждении компаний-партнеров университета приняли участие Министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов и первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова. «В какой только отрасли экономики не работают ваши выпускники. Сложно найти такую сферу, где нет выходцев из Рязанского радиотехнического университета», — отметила Нина Соломонова.

Поздравили Радиоуниверситет и его выпускники: Председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина и ветеран ЦНИИМАШ Борис Блохин.

В заключение торжественной церемонии ректор наградил почетными грамотами ветеранов РГРТУ, большую часть своей жизни трудившихся в Радиоуниверситете. Этим людям по-настоящему благодарны многие поколения студентов и выпускников. Гостям вечера были представлены материалы об истории университета, а также видеовизитки факультетов.

Творческие коллективы РГРТУ создали уникальные номера с историческим контекстом, связанным с деятельностью Александра Степановича Попова и Константина Эдуардовича Циолковского. Новогоднее настроение передали в зал: танцевальная команда «Конспирация» и «Конспирация Kids», вокальный ансамбль «Мы — команда!», театр моды «Диво», звёздные отряды, шоу-балет эстрадной гимнастики «Insolent», театр танца «Paradigm», педагогический отряд «Кислород», а также группа Feelin’s.