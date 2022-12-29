В Приморье произошло смертельное ДТП между двумя «Тойотами»

В Приморье произошло смертельное ДТП между двумя «Тойотами». Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил портал Primpress со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авария случилась накануне в среду, 28 декабря, на 80-м км автодороги «Михайловка — Турий Рог». Там лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Crown Majesta. За рулем первого автомобиля была 34-летняя жительница Хабаровского края. По предварительным данным, женщина не убедилась в безопасности своего маневра и выехала на сторону встречного движения, где столкнулась Toyota Crown Majesta, которым управлял 43-летний мужчина.

В происшествии пострадали водитель «Крузера», а также трое ее пассажиров — семилетний мальчик, 12-летняя девочка и 34-летний мужчина. Их доставили в больницу. 43-летний водитель Toyota Crown Majesta получил несовместимые с жизнью травмы.

Проводится проверка.