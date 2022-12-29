В Касимовском районе при пожаре в жилом доме погиб 75-летний мужчина

Пожар случился в селе Пустынь.

В Касимовском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар случился в ночь на четверг, 29 декабря, в 1.36 минут в селе Пустынь Касимовского района. Там загорелся жилой деревянный дом. Он сгорел полностью. Площадь пожара составила 96 кв м.

При пожаре погиб мужчина 1947 года рождения.

На пожар выезжали пять пожарных автомобилей и 12 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.