В Касимове скончалась педагог рязанского педколледжа Светлана Минеева

Ей было 63 года.

В Касимове скончалась педагог рязанского педколледжа Светлана Минеева. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в группе «Типичный Касимов».

Женщине было 63 года. Ее не стало 28 декабря.

В 1985 году она окончила Шуйский государственный педагогический институт имени Фурманова по специальности «Педагогика и психология дошкольная». Трудовую деятельность вела в рязанском педколледже в Касимове с 1986 года. Женщина отдала педагогической работе 42 года.

В связи со скоропостижной кончиной Минеевой Светланы Викторовны коллектив сотрудников и студентов филиала ОГБПОУ «РПК» в Касимове выразили глубокие соболезнования родным и близким.