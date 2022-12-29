В Касимове скончалась педагог рязанского педколледжа Светлана Минеева
Ей было 63 года.
В Касимове скончалась педагог рязанского педколледжа Светлана Минеева. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в группе «Типичный Касимов».
Женщине было 63 года. Ее не стало 28 декабря.
В 1985 году она окончила Шуйский государственный педагогический институт имени Фурманова по специальности «Педагогика и психология дошкольная». Трудовую деятельность вела в рязанском педколледже в Касимове с 1986 года. Женщина отдала педагогической работе 42 года.
В связи со скоропостижной кончиной Минеевой Светланы Викторовны коллектив сотрудников и студентов филиала ОГБПОУ «РПК» в Касимове выразили глубокие соболезнования родным и близким.