В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли трое детей. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщило региональное ГУ МЧС.

Трагедия случилась в поселке Маркова. В ведомстве рассказали, что на улице спасателей ждала женщина с ребенком — ей удалось самостоятельно эвакуироваться. Она сообщила, что в доме находятся еще трое детей.

Во время тушения дома пожарные нашли тела трех несовершеннолетних.

Открытое горение удалось ликвидировать.