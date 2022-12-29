В Госдуме поддержали расширение списка специальностей для отсрочки от призыва

В Госдуме проработают вопрос о расширении перечня специальностей для отсрочки от призыва. Об этом передает РИА Новости .

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что планируется расширить перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва при условии, что кадры будут обеспечивать безопасность и оборону страны. При этом, он отметил, что нельзя давать отсрочку всем подряд, а решение нужно проработать с профильными министерствами.

«Если речь идет о специалистах, которые уже закончили обучение и получили диплом, то тогда нужно провести работу с другими министерствами, в частности с Минпромторгом, чтобы определить наличие рабочих мест», — сказал депутат.

По его словам, можно дать отсрочку специалистам, в которых есть потребность и которые пойдут служить на предприятия, обеспечивающие гособоронзаказ.

«Они фактически будут служить в тылу», — подчеркнул он.

Свинцов добавил, то решение проработают с правительством.