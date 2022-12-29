В Ермиши мужчина убил соседа

В ночь с 27 на 28 декабря 2022 года в Ермиши произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По подозрению в убийстве задержали мужчину 1963 года рождения. По данным следствия, он выпивал с односельчаном и во время застолья между ними произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом в лицо и шею. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.