Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Скончался трехкратный чемпион мира по футболу Пере — Эдсон Арантис ду Насименту. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на The Associated Press.

Трехкратному чемпиону мира по футболу было 82. У мужчины была легочная инфекция, вызванная перенесенным коронавирусом, а также опухоль толстой кишки, которую диагностировали в сентябре 2021 года.

Известно, что 30 ноября Пеле внепланово госпитализировали в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.

Пеле вошел в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру. Он забил 1281 гол, был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — он забил 77 голов в 92 матчах.