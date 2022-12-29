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Студенты РГАТУ посетили Тулу в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие»
В заключительное двухдневное путешествие студенты отправились в путешествие, в котором переплелись и туристические маршруты, и образовательный модуль, и общественно-полезная программа.

Студенты рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева посетили Тулу в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется с 2021 года президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В заключительное двухдневное путешествие студенты отправились в путешествие, в котором переплелись и туристические маршруты, и образовательный модуль, и общественно-полезная программа.

Они посетили Тульский кремль и Тульскую кондитерскую фабрику «Медовые традиции», «Фермерское хозяйство «Лукино» и ООО «ПХ «Лазаревское», а также прошлись по одному из маршрутов пешеходного сити-тура «Культурные традиции Тулы».

Студенты открыли для себя интересные туристические маршруты и получили определенные профессиональные знания, много новой информации из истории страны.

Рязанский государственный агротехнологический университет участвует в федеральной программе «Больше, чем путешествие», направленной на создание новых моделей взаимодействия вузов с партнерами-работодателями федерального и регионального уровней, с февраля 2022 года. за это время студенты различных курсов, направлений подготовки и специальностей сумели посетить красивые российские города Калугу и Тулу.