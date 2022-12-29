Сотрудника Рязанского приборного завода отметили знаком «Почетный изобретатель Рязанской области»

Заместитель директора научно-технического центра по разработке новых изделий Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Роман Поликашкин отмечен знаком «Почетный изобретатель Рязанской области».
Награждение состоялось в Рязанском государственном университете имени Есенина во время заседания Рязанского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В нем приняли участие замглавы регионального парламента Николай Макариков, депутат Рязанской облдумы, председатель областного отделения ВОИР Игорь Мурог, первый заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.
«Роман Васильевич Поликашкин — уже третий сотрудник завода, удостоенный почетного звания „Почетный изобретатель Рязанской области“. Он плодотворно трудится на предприятии более 20 лет, является лауреатом премии Рязанской области по науке и технике имени академика
Почетное звание «Почетный изобретатель Рязанской области» присваивается авторам (соавторам) не менее 10 значимых изобретений, 5 из которых внедрены в производство, внесшим крупный вклад в технический прогресс, а также за плодотворную изобретательскую деятельность.