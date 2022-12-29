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Сотрудника Рязанского приборного завода отметили знаком «Почетный изобретатель Рязанской области»
Заместитель директора научно-технического центра по разработке новых изделий Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Роман Поликашкин отмечен знаком «Почетный изобретатель Рязанской области».

Заместитель директора научно-технического центра по разработке новых изделий Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Роман Поликашкин отмечен знаком «Почетный изобретатель Рязанской области».

Награждение состоялось в Рязанском государственном университете имени Есенина во время заседания Рязанского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В нем приняли участие замглавы регионального парламента Николай Макариков, депутат Рязанской облдумы, председатель областного отделения ВОИР Игорь Мурог, первый заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.

«Роман Васильевич Поликашкин — уже третий сотрудник завода, удостоенный почетного звания „Почетный изобретатель Рязанской области“. Он плодотворно трудится на предприятии более 20 лет, является лауреатом премии Рязанской области по науке и технике имени академика В. Ф. Уткина, почетным работником науки и промышленности Рязанской области, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — В соавторстве с другими сотрудниками предприятия им было создано 20 результатов интеллектуальной деятельности, из них 17 изобретений, которые успешно применяются при создании инновационной конкурентоспособной продукции для авиации».

Почетное звание «Почетный изобретатель Рязанской области» присваивается авторам (соавторам) не менее 10 значимых изобретений, 5 из которых внедрены в производство, внесшим крупный вклад в технический прогресс, а также за плодотворную изобретательскую деятельность.