СМИ сообщили, что на территории Белоруссии упала украинская ракета

На территории Белоруссии упала украинская ракета. Об этом сообщил в Telegram-канале Sputnik Беларусь.

Отмечается, что падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировали в промежуток с 10:00 до 11:00. Президента проинформировали о произошедшем.

Причины произошедшего выясняют специалисты.

«Рассматриваются две основные версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — передает агентство.