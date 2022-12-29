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Скончался советский композитор Эдуард Артемьев

В четверг, 29 декабря, умер советский композитор Эдуард Арьемьев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Три недели назад Артемьев был госпитализирован с коронавирусом. Композитору было 85 лет.

Известность Артемьеву принесла его работа в кино. Он написал музыку более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Среди них — три фильма Андрея Тарковского: «Солярис» (1972), «Зеркало» (1975), «Сталкер» (1979), фильмы Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского.