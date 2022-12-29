Шойгу: спецоперация и мобилизация касаются каждого

Он также заявил, что Минобороны требуется помощь и поддержка сенаторов и депутатов.

Спецоперация и мобилизация касаются каждого. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации. Трансляция велась на телеканале «Звезда».

«Спецоперация и мобилизация касается всех и каждого. Каждый субъект и каждый населенный пункт — здесь нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов», — сказал Шойгу.