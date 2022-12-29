Рязанскую область в ночь на 30 декабря «накроет» снегом

На территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также туман видимостью 200-500 метров.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МЧС.

Так, на территории Рязанской области ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах. Такая погода продлится вплоть до полудня пятницы, 30 декабря.

Также в некоторых районах возможен туман видимостью 200-500 метров.