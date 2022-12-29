Рязанских школьников на каникулах приглашают в бесплатный творческий онлайн-лагерь «Поколение М»

Онлайн-кэмп пройдет в
По итогу каждого направления рязанские школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте
Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа — блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.
«Новогодние каникулы — отличный способ приобрести полезные знания и развить творческие способности. Мы составили программу онлайн-кэмпа на платформе МТС „Поколение М“ таким образом, чтобы „цифровому“ поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников по всем направлениям, от журналистики до фотографии, — очень яркие, креативные; выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне», — говорит руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ,