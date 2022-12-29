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Рязанских школьников на каникулах приглашают в бесплатный творческий онлайн-лагерь «Поколение М»

Онлайн-кэмп пройдет в официальном Telegram-аккаунте проекта «Поколение М» со 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день участников ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии — принимать участие можно в любом количестве направлений.

По итогу каждого направления рязанские школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа — блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

«Новогодние каникулы — отличный способ приобрести полезные знания и развить творческие способности. Мы составили программу онлайн-кэмпа на платформе МТС „Поколение М“ таким образом, чтобы „цифровому“ поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников по всем направлениям, от журналистики до фотографии, — очень яркие, креативные; выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне», — говорит руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.