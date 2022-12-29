Рязанцы в 2022 году чаще выбирали жизнеутверждающее кино и комедии в онлайне

Фильмы о жажде жизни, веселые комедии и отечественные жизнеутверждающее отечественное кино — такой выбор чаще всего делали рязанцы в онлайне в 2022 году. Результаты онлайн-смотрения озвучили аналитики онлайн-кинотеатра KION.
Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Рязани по просмотрам отдали хитовому драмеди о жажде жизни с Любовью Аксеновой и «Почка». Второе место кинопросмотра в регионе занял сериал «Два» с Евгением Куликовым в главной роли. Третье место жители региона отдали антигламурной комедии «Нереалити» с Ольгой Дибцевой.
В список самых любимых полнометражных фильмов 2022 года у жителей Рязанской области вошла польская криминальная драма «Эскортницы», драматический фильм, основанный на реальных событиях «Одна», комедия «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским, комедийная драма с Алисой Фрейндлих в главной роли и комедия о приключениях с Таисией Вилковой о покорении Москвы.
Среди зарубежных сериалов в 2022 году жители региона чаще всего смотрели нашумевший турецкий сериал «Постучись в мою дверь», комедийную мелодраму с криминальным уклоном «Без памяти» и британский триллер о пропаже ребенка «Утонувшие».
В сравнении с прошлым годом, в 2022 году в России в целом вырос спрос на отечественные фильмы и сериалы, особенно жизнеутверждающих историй и комедий. Причем, увеличившееся время на просмотр фильмов и сериалов говорит о том, что кино в онлайне стало одним из основных видов досуга.
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