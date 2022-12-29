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Россияне смогут отказаться от предоставления биометрии при получении услуг

При получении коммерческих и государственных данных россияне смогут отказаться от предоставления биометрии. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ появился на официальном портале правовой информации.

Биометрические данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Согласно закону, определяется закрытый перечень видов собираемой биометрии — изображение лица и образец голоса. Также закрепляется запрет на принуждение к сдаче биометрических данных. Таким образом гражданину не смогут отказать в услугах, если он отказался предоставлять биометрические данные.

Также законом запрещается трансграничная передача собранной биометрии. Ее разрешается использовать только в базах данных на территории России.

Кроме того, россияне смогут отозвать согласие на сбор биометрии, данное ранее. Таким же правом наделены родители в отношении своих детей. В упрощенном порядке можно будет удалить данные, если они окажутся в системе.

Использование биометрии можно будет контролировать через портал госуслуг.