Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах

В мандаринах нашли следы пестицидов. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Сообщается, что Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 распространенных пестицидов. Исследования показали, что всех пяти нашли следы ядовитого вещества.

Речь идет о мандаринах «Клеменулес» из магазинов Metro, «Перекресток», «Ашан», «Семейной покупке» из «Ленты» и Global Village из «Пятерочки».

При этом содержание нитратов в «Клеменулесе» низкое, а в Global Village — высокое.

В Роскачестве добавили, что, несмотря на содержание вредных веществ, все мандарины безопасные, но требуют тщательного мыться переду потреблением.