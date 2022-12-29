Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей

Президент Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а также об установлении нового вида медосмотра — в течение рабочего дня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом Минздрав получит право определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых медосмотров водителей и отдельных категорий работников.

Также новый закон позволит проводить медосмотр в течение рабочего дня. Так можно будет выявить признаки воздействия вредных и опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, а также острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.