Путин подписал закон о лишении свободы за диверсии

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсионную деятельность. Об этом передает ТАСС .

Согласно закону, Уголовный кодекс дополняется новыми статьями, которые предусматривают ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.

Также уголовная ответственность грозит за обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

За преступления грозят штрафы до 1 млн рублей, до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.