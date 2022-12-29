Путин подписал закон о лишении свободы за диверсии
Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсионную деятельность. Об этом передает
Согласно закону, Уголовный кодекс дополняется новыми статьями, которые предусматривают ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.
Также уголовная ответственность грозит за обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.
За преступления грозят штрафы до 1 млн рублей, до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.