Новогодний фоторепортаж: как украсили Рязань к 2023 году

Накануне Нового года журналист РЗН. инфо прогулялся по заснеженным улицам города и посмотрел, как Рязань готовится встречать один из самых долгожданных и любимых праздников.

Накануне Нового года журналист РЗН. инфо прогулялся по заснеженным улицам города и посмотрел, как Рязань готовится встречать один из самых долгожданных и любимых праздников.

Корреспонденты побывал на площади Театральной, в Лесопарке и ЦПКиО, на улице Право-Лыбедской, на «Наташкином» парке, на Почтовой и площади Ленина. А также в центре города — на площади Победы, возле ЗАГСа на Московском и Дворца культуры в Приокском.

На Театральной площади традиционно появился светящийся фонтан, рядом — ель с разноцветными гирляндами.

В «Наташкином» парке установили арт-объект медведицу с медвежатами. Также там появились фигуры зайцев и снеговиков.

В центре ЦПКиО появилась праздничная елка, а возле нее — фигуры двух снеговиков. А Лесопарк украсили праздничными гирляндами и северными оленями в упряжке.

Лыбедский бульвар украсили несколькими световыми арками с изображением падающей звезды. Принарядили и иллюминационную елку, на ней появились новогодние шары красных и синих цветов.

Со стороны цирка установили новогоднюю ель высотой 16 метров. Ее украсил светодиодный навес в виде светящегося шатра. Новогоднее дерево полностью увешано гирляндами и разноцветными шарами. Также рядом с цирком светящейся иллюминацией украшен фонтан с оленями. А по обеим сторонам Лыбедского бульвара деревья «укутали» светодиодными гирляндами.

Почтовую вновь украсила вывеска «Рязань 2023» и бессменное «звездное небо». Возле здания «Почты» появилось новое украшение — светящаяся фигура почтового конверта.

На площади Ленина вновь установили гигантскую елку, а возле нее цифры «2023». На всей площади ветви деревьев украшала праздничная иллюминация.

На площади Победы снова разместили празднично украшенную ель с гирляндами и звездами. Возле нее появилась белоснежная карета.

На Московском возле ЗАГСа установили большую елку. Рядом с ней огромный желтого цвета шар с надписью «2023». Внутри него горожане могут сделать селфи или посидеть на удобных лавочках.

В Приокском возле дворца культуры традиционно появилась елка с переливающимися гирляндами, а возле нее — трио поющих снеговиков.

Также в этом году в Рязани появилась новая новогодняя площадка с рязанской продукцией — Торговый городок. Пространство украсили гирляндами, фотозонами и аллеей елок.