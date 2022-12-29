Минобрнауки рекомендовал включить военную подготовку в образовательную программу вузов с 1 сентября

В образовательные программы вузов могут ввести модуль «Основы военной подготовки». Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Ведомство рекомендовало российским вузам включить военную подготовку в образовательный процесс с 1 сентября следующего года.

Программу введут для бакалавриата и специалитета. Курс по основам военной подготовки подготовили совместно с Минобороны.

В ведомствах считают, что эта программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

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