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Киев смягчил требования для мирного договора с Россией
Об этом сообщило британское издание iNews.

Зеленский смягчил требования для мирного договора с Россией. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщило британское издание iNews, передало URA.ru.

Сообщается, что в новом списке требований уже нет пункта о смене президента России. Издание считает, что это может привести к переговорам президента Зеленского и президента Путина.

«В списке также не повторяются предыдущие требования украинских официальных лиц о смене президента Путина, что повышает вероятность того, что „документ, подписанный заинтересованными сторонами“, может повлечь за собой встречу лицом к лицу между президентом Зеленским и его российским коллегой», — пишет издание.

Также издание отметило, что в целом новый список требований Киева предлагает больше возможностей для переговоров, чем предыдущие.