А что в кино? Елки-Иголки", Иван Царевич и Серый Волк-5″ и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Двойной обман Мадлен Коллинз» — триллер производства Бельгии, Франции и Швейцарии, участник Венецианского фестиваля. Фильм рассказывает историю женщины, которая живет на две страны, в каждой из которых у нее своя семья и свое имя. Из-за роковой случайности часть тайного становится явным.

Фильм ужасов «Заклятие. Книга крови». В нем компания друзей решает сыграть в мистическую игру «Ритуал Красной книги». Сразу после первого вопроса друзья понимают, что они не одни. Теперь выйти из игры можно только получив разрешение, но таинственная Красная книга не собирается никого отпускать.

Новогодняя российская комедия с Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым и Алиной Алексеевой в главных ролях «Елки-Иголки». Ландшафтный дизайнер Катя планирует встретить Новый год одна, но ее мама жаждет познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года и новогодние приключения.

Продолжение популярной анимационной франшизы о приключениях сказочных героев «Иван Царевич и Серый Волк-5». Ивану с Василисой захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. Вот только одна бабочка со своим эффектом крылышком махнула да устроила волшебную перезагрузку. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».