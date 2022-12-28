Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. Сообщение об этом он опубликовал на своем сайте, передает РИА Новости .

Он подчеркнул, что Украина продолжит готовить силы обороны и безопасности до следующего года.

«Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — заявил Зеленский.

Также он назвал обстановку в районах Артемовска и Кременной напряженной для ВСУ.