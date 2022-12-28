Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
ЦБ USD 69.93 1.48 28/12
ЦБ EUR 74.18 1.56 28/12
Нал. USD 70.25 / 75 28/12 12:00
Нал. EUR 74.3 / 76 28/12 12:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 2022 15:50
2 587
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 2022 14:58
1 679
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
4 276
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
9 317
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. Сообщение об этом он опубликовал на своем сайте, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина продолжит готовить силы обороны и безопасности до следующего года.

«Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — заявил Зеленский.

Также он назвал обстановку в районах Артемовска и Кременной напряженной для ВСУ.