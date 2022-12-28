В рязанском правительстве создадут комитет по молодежной политике

Об этом заявил губернатор Павел Малков.

В рязанском правительстве создадут комитет по молодежной политике. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, курировать работу комитета будет первый зампред Анна Рослякова. Соответствующее решение глава региона принял после заседания Госсовета в президентом Владимиром Путиным.

«Вы все знаете, что недавно прошел Госсовет по этой теме. Президент подчеркнул, что работа с молодежью — это стратегически важная задача для нашей страны, это будущее России, наше с вами будущее. Приняли ряд принципиальных решений. На федеральном уровне будет отдельный национальный проект по работе с молодежью. Соответственно, нам тоже нужно объединить все направления, связанные с молодежной политикой. Именно этим новый комитет и будет заниматься», — сказал Павел Малков.

Ранее на заседании Госсовета руководитель рязанского волонтерского центра Юрий Пинигин предложил президенту Владимиру Путину ввести повышенные стипендии для волонтеров. Малков поддержал идею рязанца.