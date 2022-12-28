В рязанской организации детей и подростков инвалидов «Росток» восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии

Как сообщила пресс-служба мэрии, в декабре в организации произошел порыв трубы. Теплоснабжение восстановили в среду, 28 декабря.

В рязанской городской детской общественной организации детей и подростков инвалидов «Росток» восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии. Об этом сообщила мэрия.

В декабре в неиспользуемой части здания произошел порыв трубы теплоснабжения. Из-за этого пришлось отключить отопление во всей организации. Начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Евгений Кириченко пообещал руководителю организации Валентине Подгурской оперативно решить возникший вопрос.

В среду, 28 декабря, работы были завершены, теплоноситель поступил в помещения, в которых располагается организация.