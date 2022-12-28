В Рязанской области мужчину осудят за публикацию в соцсети материалов, поощряющих нацизм

В Милославском мужчину осудят за реабилитацию нацизма. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый 2001 года рождения опубликовал на своей странице в соцсети видеоматериалы, поощряющие нацизм, оправдывающие преступления, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси».

Публикации были доступны неограниченному кругу пользователей.

По материалам возбудили уголовное дело. Его направили в суд.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, согласно части 1 статьи 354 УК РФ.