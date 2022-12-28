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В Рязанской области ищут 36-летнего мужчину, пропавшего в соседнем регионе
18 декабря 2022 года Андрей Белоконец ушел из дома в городе Балабаново Боровского района Калужской области и не вернулся.

В Рязанской области ищут 36-летнего Андрея Белоконева, пропавшего в Балабанове Калужской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Рязанской области».

18 декабря 2022 года Андрей Белоконец ушел из дома в городе Балабаново Боровского района Калужской области и не вернулся.

23 декабря мужчину видели в Боровске на пересечении улиц Володарского и площади Ленина.

«Умственное развитие нашего Андрея как у ребенка и самостоятельно вернуться домой он, к сожалению, не сможет», — отметили в сообщении.

Приметы мужчины: рост 164 см, полное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Одежда: синяя куртка, зеленые брюки, черные кроссовки, черная шапка.

Особые приметы: прихрамывает на правую ногу. Может называться Владимиром Бунаковым, Александром Фисенко.

Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.