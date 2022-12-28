В полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Рязанью

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности и фото с места смертельного ДТП, произошедшего под Рязанью во вторник, 27 декабря.

Примерно в 15:40 в Рязанском районе на 546-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 35-летняя жительница Михайлова на Toyota Land Cruiser не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком Daf, за рулем которого был 43-летний житель Липецка.

Водитель Toyota Land Cruiser скончалась от полученных травм.

Проводится проверка.