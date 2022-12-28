В Пермском крае нашли тело насмерть замерзшей учительницы физкультуры

В Пермском крае учительница физкультуры насмерть замерзла в снегу. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила «Комсомольская правда — Пермь».

Трагедия случилась накануне во вторник, 27 декабря, в Кунгуре. 53-летняя женщина отмечала корпоратив со своими коллегами. Когда праздник закончился, женщина вызвала такси до дома на улице Ленина, однако позднее уехала в поселок Машзавод. Таксист высадил учительницу, а когда отъезжал заметил, что женщина упала в сугроб, но мужчина не остановился и не помог ей подняться.

Тело учительницы нашли в снегу утром следующего дня. По предварительным данным, причиной смерти учительницы могло стать переохлаждение.

Следователи организовали доследственную проверку. Рассматриваются две возможные причины смерти — сердечный приступ или переохлаждение.

У погибшей остались двое детей.