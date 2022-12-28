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В ЛНР заявили, что ВСУ формирует резервы ударных групп на двух направлениях

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко cообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) формируют резервы ударных группировок на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом передает ТАСС.

По его словам, разведка военного ведомства ЛНР получила данные, что ВСУ формируют резервы ударных группировок в тылу.

«Создаются новые места сосредоточения вооружения и военной техники, накапливаются запасы материально-технических средств и провизии», — сказал Марочко.

Он добавил, что с направлений, считающихся менее опасными, перебрасывается личный состав с «последующим расквартированием вблизи мест стоянки техники».

По словам офицера, работу ВСУ проводят в темное время суток с «максимальной светомаскировкой».