В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 января

Среди них − увеличение МРОТ, поддержка граждан при трудоустройстве и обеспечение лекарствами детей с редкими заболеваниями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законы, которые вступят в силу с 1 января. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает сайт парламента.

Так, с 1 января в России появится единое пособие на детей. Пособия для родителей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно. Володин напомнил, что помимо этой меры поддержки можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет.

Также в России увеличится МРОТ — 16 242 рубля, и прожиточный минимум — 14 375.

Помимо этого, детей с редкими заболеваниями начнут обеспечивать лекарствами. Закупку препаратов будут проводить на средства, предусмотренные федеральным бюджетом для фонда «Круг добра». Ежегодно российские власти будут выделять 21 миллиард рублей на эти цели.

Также родителям детей-инвалидов разрешат бесплатно находиться в стационарах. Им выделят бесплатное спальное место и выделят питание. Мера коснется родителей детей до четырех лет, если старше — по медицинским показаниям.

Кроме того, детям-сиротам позволят регистрироваться по адресу местной администрации. Эта мера распространится лишь на тех, кто еще не получил положенное жилье. Так дети-сироты смогут получать положенные социальные выплаты.

Еще один закон направлен на повышение качества школьного образования. В школах введут федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Таким образом власти хотят установить «золотой стандарт», ниже которого знания детям не должны давать.

Появится и закон, защищающий собственников квартир от мошенничества. Они смогут быстрее получать информацию, какие третьи лица прописаны в квартире без их разрешения.

Также в России появится единый налоговый платеж. Эта мера станет удобной для компаний, так как они смогут через него оплачивать налоги. Он будет доступен для каждого налогоплательщика. Производить оплату необходимо будет до 28 числа каждого месяца.

С 11 января вступит в силу закон, помогающий при трудоустройстве. Тем гражданам, которые не зарегистрированы как безработные, но идут устраиваться на работу, смогут помогать в переезде и переселении в другую местность. Также упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.