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В Госдуме предложили проверить крупные магазины перед Новым годом
По мнению депутата Виталия Милонова, крупные сетевые магазины необходимо проверить на предмет необоснованного повышения цен.

В Госдуме предложили проверить крупные российские сетевые магазины на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приемов ведения бизнеса. Идею в среду, 28 декабря, предложил депутат Виталий Милонов, пишет RT.

По его словам, в предновогодние дни россияне часто занимаются подготовкой праздничного стола. Большинство из них жалуются на необоснованный рост стоимости продуктов питания именно в канун встречи Нового года и Рождества. Помимо этого, многие магазины вводят посетителей в заблуждение и не указывают цену продукта за килограмм. Вместо этого они пишут стоимость товара за 100 грамм, маскируя реальную цену за килограмм.

«Исходя из обозначенных фактов, прошу Вас рассмотреть возможность организации проверки крупных сетевых магазинов в Российской Федерации на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приёмов ведения бизнеса», — говорится в тексте обращения.

Соответствующее обращение он направил на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.