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В Госдуме предложили признавать «перебежчиков» и «предателей» иноагентами
Депутат Николай Брыкин намерен инициировать подготовку соответствующего законопроекта.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин («Единая Россия») заявил, что намерен инициировать подготовку законопроекта о признании"трусов-перебежчиков" и «предателей Родины» иноагентами. Об этом он написал в Telegram-канале.

Брыкин назвал «предателями Родины» тех, кто уехал из страны.

«Я уже неоднократно говорил о том, что с начала СВО, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины. Некоторые из них ещё умудряются зарабатывать деньги в России, находясь заграницей и вытягивать их из нашей экономики», — написал депутат.

По его словам, жители России задаются вопросом, что будет с «этими позорниками» и смогут ли они «жить спокойно» в других странах

Депутат добавил, что будет инициировать закон о признании переехавших из страны иноагентами.

«Надеюсь, что путь обратно им будет заказан. Хватит терпеть таких подонков на шее», — заключил Брыкин.