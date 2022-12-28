В Госдуме поддержали идею о выплатах семьям с детьми перед Новым годом

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов отметил, что хорошим подарком является «даже небольшая сумма», которую государство выделяло бы для покупки подарков детям.

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею о выплатах семьям с детьми перед Новым годом. Об этом передает РИА Новости .

Нилов отметил, что хорошим подарком является «даже небольшая сумма», которую государство выделяло бы для покупки подарков детям.

Также он заявил, что есть семьи, которые не нуждаются в таких выплатах. По его словам, средства пойдут в экономику.

«У нас есть семьи, где явно эти средства не нужны, и это все делается в проактивном режиме, и от них они отказываться не будут… Если бы на государственном уровне такая мера бы была принята, было бы только хорошо. Тем более что эти деньги пошли бы реально в экономику», — добавил политик.