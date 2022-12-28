Творческий коллектив дворца культуры РГАТУ проводит новогодние елки для детей

Творческий коллектив студенческого дворца культуры РГАТУ проводит новогодние елки для детей. Об этом рассказали в вузе.

В преддверие 2023 года около 400 жителей города и области стали участниками новогоднего интерактивного спектакля «В стране перепутавшихся сказок».

«Новогодние сказочные праздники — прекрасная и добрая студенческая традиция и неотъемлемая составляющая завершения творческого года студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева», — отметили в вузе.

Творческий коллектив университета каждый год пишет новый сценарий для мероприятий, готовит сказочные костюмы и подарки, репетирует новогодние постановкм.

В этом году праздничные мероприятия начались с 23 декабря с премьеры новогодней сказки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Более 50 детей были вовлечены в сказочную атмосферу, где их ждали любимые персонажи различных сказок, переживали вместе с ее героями все трудности, выпавшие на их пути, и все вместе встретили Деда Мороза и Снегурочку, зажгли новогоднюю елочку и получили сладкие подарки», — рассказали в РГАТУ.

24 декабря, в предпоследнюю субботу уходящего года, прошло еще нескольких новогодних представлений — университет открыл свои двери для детей города и области. Около 500 детей в возрасте от одного года до 14 лет, а также их родители стали зрителями новогодней истории. Каждому возрасту было отведено свое «сказочное» время. На праздник дети пришли в новогодних костюмах.

«Всем организаторам мероприятий было очень приятно видеть радостные, заинтересованные лица детей и осознавать, что все-таки возможно привнести в детскую жизнь ощущение сказки. Без подарков в этот день никто не остался», — добавили в вузе.