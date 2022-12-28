Сорокина поручила обеспечить своевременную уборку праздничных локаций

Мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений администрации и муниципальных предприятий по готовности города к предстоящим праздникам. Об этом в среду, 28 декабря, она написала на личной странице «Вконтакте».

Сорокина отметила, что главная задача городский властей — создать условия для досуга жителей и гостей города, обеспечить комфортное и безопасное проведение всех запланированных новогодних мероприятий. Она поручила уделить особое внимание бесперебойной работе ресурсоснабжающих предприятий и транспорта, противопожарной безопасности на всех объектах. Также она поручила обеспечить своевременную уборку и противогололедную обработку праздничных локаций и пешеходных маршрутов.

«В начале января снова ожидаем непростые погодные условия — переход от минусовых температур к плюсовым, синоптики прогнозируют дожди. Городским службам быть наготове и следить за состоянием ливневок, своевременно очищать их от наледи. Сотрудники управления по делам территории будут контролировать уборку придомовых территорий управляющими компаниями. Ресурсоснабжающие предприятия готовы к пиковым нагрузкам в период новогодних праздников. В Дирекции благоустройства в каждом районе города будет работать дежурная бригада, еще одна — убирать пешеходные туристические маршруты. На МУП „РМПТС“ организовано ежедневное круглосуточное дежурство 18 бригад, в том числе оперативно-выездных. На М. П. „Водоканал“ также круглосуточно будут дежурить 8 бригад. На МУП „РГРЭС“ сформированы бригады и подготовлена мобильная техника, готовая выезжать для устранения аварий на электросетях», — написала Сорокина.

Мэр добавила, что в предстоящие новогодние праздники необходимо «работать проактивно» и «стараться предусмотреть внештатные ситуации».