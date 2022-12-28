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С 1 января в рязанских школах изменится стоимость питания
Стоимость горячего питания вырастет с 88,33 до 97,57 рубля, стоимость полдника — с 15 до 15,83 рубля.

С 1 января 2023 в рязанских школах изменится стоимость питания учащихся 1-11 лассов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Стоимость горячего питания вырастет с 88,33 до 97,57 рубля, стоимость полдника — с 15 до 15,83 рубля.

Стоимость питания для школьников, питающихся за плату, также изменится с 88,33 до 97,57 рубля.

Отмечается, что сохраняется возможность приобретения «альтернативного» варианта платного питания, его стоимость с 1 января 2023 года не изменится. Завтрак составит 63 руб., обед 77 рублей, полдник — 25 рублей.