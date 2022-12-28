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Рязанцам с особенностями здоровья предлагают с 16 января начать бесплатное обучение в сфере ИТ

В России стартует первый бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных, он разработан для взрослых людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Комплексный дистанционный курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогают модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки. Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Модули по разметке текста и аудио подготовлены MTS AI, по разметке фото и видео — NtechLab. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом. Инклюзивно-образовательная программа, созданная совместно с разработчиком системы распознавания лиц NtechLab, будет доступна на онлайн-платформе «Нетология» с 16 января.

«Мы уже несколько лет реализуем и поддерживаем различные программы по профессиональной ориентации и трудоустройству инклюзивных соискателей. Разметчики данных сегодня очень востребованы на рынке труда. Работа состоит в том, чтобы размечать „сырые“ данные — фото, текст или видео — для последующего обучения нейронных сетей. Разметчики могут делать это из дома, чтобы зарабатывать, им нужны только ноутбук или смартфон и выход в интернет. Программа обучения разработана с учетом особенностей восприятия соискателей. Надеемся, что наш совместный проект позволит подготовить новых специалистов, а работающим с искусственным интеллектом компаниям — найти новых сотрудников», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

Записаться на курс можно уже сейчас. В 2023 году МТС также планирует подготовить первый в России курс для людей с особенностями здоровья по тестированию программного обеспечения.