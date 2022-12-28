Рязанцам рассказали о работе лечебных учреждений в новогодние праздники

Сообщается, что конкретные сроки работы поликлиник и поликлинических отделений медорганизаций опубликованы на сайтах учреждений и в сообществах. Также известно, что в период новогодних праздников в учреждениях будут работать дежурные врачи, а на все вопросы пациентов ответят дежурные регистраторы.

Рязанцам рассказали о работе лечебных учреждений в новогодние праздники. Информация об этом в среду, 28 декабря, появилась в группе регионального минздрава.

Сообщается, что конкретные сроки работы поликлиник и поликлинических отделений медорганизаций опубликованы на сайтах учреждений и в сообществах. Также известно, что в период новогодних праздников в учреждениях будут работать дежурные врачи, а на все вопросы пациентов ответят дежурные регистраторы.

«В эти дни будет оказываться экстренная медицинская помощь, а также можно будет обратиться на прием к врачам-терапевтам и врачам-специалистам, и получить как плановую, так и неотложную медицинскую помощь. Будет функционировать лабораторная служба и прививочные кабинеты. Служба крови будет принимать доноров 3 и 5 января», — сообщили в минздраве.

Кроме того, травмпункты в регионе будут работать круглосуточно.

«Основной травмпункт, который находился на улице Чкалова Рязани в здании Поликлиники № 2, сейчас работает в помещении БСМП. Детский травмпункт принимает в ОДКБ им. Дмитриевой, травмпункт для жителей Октябрьского района города — в Больнице № 11. Круглосуточно работает кабинет неотложной офтальмологической помощи в Больнице имени Семашко», — добавили в ведомстве.