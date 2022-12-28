Рядом с телом погибшей в Уфе школьницы нашли вейп

Стали известны подробности в деле школьницы, обнаруженной мертвой в подъезде собственного дома в Уфе. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что 15-летняя школьница скончалась на пороге своей квартиры. Ее тело нашел сосед по лестничной клетке. Он рассказал, что на ее лице была пена у носа, а рядом с телом лежал вейп и жидкость для него.

Родители погибшей предположили, что пена могла появиться из-за отека легких: за неделю до смерти школьница заболела гриппом. В школе погибшую называют старательной и дисциплинированной, она ладила с другими учениками, никогда не прогуливала.

Точную причину смерти 15-летней школьницы установит экспертиза.