РИА Новости: Вашингтон планирует нанести безнаказанный удар по России

Вашингтон планирует нанести безнаказанный удар по России. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на аналитический центр RAND.

Аналитический центр обслуживает американские военные ведомства. Он опубликовал доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией. Американские военные планируют «наказывать» и «сдерживать» Россию, но делать это так, чтобы Россия не применила ядерное оружие и ситуация не переросла в полномасштабную войну с НАТО.

По словам доклада, Россию хотят назначить ответственной за следующий виток эскалации украинского конфликта. Эта пропаганда позволит американцам ответить стране, чтобы якобы защитить себя и НАТО. При этом со стороны России будет нанесен лишь «ограниченный неядерный удар российских войск» по европейским странам — членам НАТО или по военным объектам США и альянса. Согласно сценарию, эскалация предполагает три акта: геополитическая атака РФ на союзника Штатов по блоку, реакция Вашингтона, а затем обратная связь Москвы на нее.

«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — подчеркнули аналитики в докладе.