Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
ЦБ USD 69.93 1.48 28/12
ЦБ EUR 74.18 1.56 28/12
Нал. USD 70.25 / 75 28/12 12:00
Нал. EUR 74.3 / 76 28/12 12:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 2022 15:50
2 587
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 2022 14:58
1 679
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
4 276
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
9 317
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
РИА Новости: Вашингтон планирует нанести безнаказанный удар по России

Вашингтон планирует нанести безнаказанный удар по России. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на аналитический центр RAND.

Аналитический центр обслуживает американские военные ведомства. Он опубликовал доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией. Американские военные планируют «наказывать» и «сдерживать» Россию, но делать это так, чтобы Россия не применила ядерное оружие и ситуация не переросла в полномасштабную войну с НАТО.

По словам доклада, Россию хотят назначить ответственной за следующий виток эскалации украинского конфликта. Эта пропаганда позволит американцам ответить стране, чтобы якобы защитить себя и НАТО. При этом со стороны России будет нанесен лишь «ограниченный неядерный удар российских войск» по европейским странам — членам НАТО или по военным объектам США и альянса. Согласно сценарию, эскалация предполагает три акта: геополитическая атака РФ на союзника Штатов по блоку, реакция Вашингтона, а затем обратная связь Москвы на нее.

«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — подчеркнули аналитики в докладе.