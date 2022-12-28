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Пяти рязанским электричкам с 1 января разрешат остановку на остановочном пункте Депо
Речь идет об электричках, которые курсируют между Москвой и Рязанью.

Пяти рязанским электричкам с 1 января разрешат остановку на остановочном пункте «Депо» в Рыбном. Об этом в среду, 28 декабря, предупредила пресс-служба РЖД.

«С 1 января для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком назначат дополнительную остановку на остановочном пункте „Депо“ для пяти пригородных поездов Казанского направления МЖД», — предупредили в пресс-службе.

Речь идет об электричках, которые курсируют между Москвой и Рязанью:

№ 6993 Рязань-1 — Москва, отправлением в 05:16;

№ 6995 Рязань-2 — Москва, отправлением в 14:36;

№ 6992 Москва — Рязань-1, отправлением в 08:16;

№ 6994 Москва — Рязань-1, отправлением в 15:10;

№ 6996 Москва — Рязань-1, отправлением в 19:23.

Подробную информацию можно посмотреть на вокзалах, остановочных пунктах и официальном сайте ОАО «РЖД».