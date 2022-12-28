Покупатель погиб в магазине в Прикамье во время разборки

В Краснокамском городском округе Пермского края 29-летнюю местную жительницу осудили за убийство мужчины в магазине. Об этом сообщил сайт местного суда.

Женщина в пьяном состоянии находилась в магазине и поссорилась с мужчиной, находящимся в помещении. Она попросила его выйти на улицу, где два раза ударила ножом в шею и голову. Мужчина вернулся в магазин с ранениями и упал. Женщина также зашла в помещение, пнула его по голове и телу. От полученных травм он скончался в магазине.

Женщина частично признала вину. Ей назначили девять с половиной лет лишения свободы и взыскали моральную компенсацию в пользу родственников убитого.