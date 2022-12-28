Под Рязанью прошли учения по пресечению теракта на заводе

В Рязанской области 27 декабря прошло учение оперативного штаба по пресечению теракта на охраняемом объекте на территории Окского сельского поселения Рязанского района. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По сценарию на территорию завода проникли вооруженные лица и захватили в заложники рабочих и выдвинули политические требования, на выполнение которых требовалось время.

В район прибыли сотрудники правоохранительных органов. Преступники во время переговоров выдвинули заведомо невыполнимые условия и угрожали убить заложников."В этой связи было принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены. Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона", — отметили в сообщении.