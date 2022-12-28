Под Рязанью 70-летний пенсионер устроил стрельбу

Сотрудники отдела МВД России по Рыбновскому району пресекли опасный конфликт, который неожиданно разгорелся на улице села Алешня.

В полицию обратился 32-летний житель Рыбновского района. Он сообщил, что работает электромонтером и вместе с коллегами выехал на задание в село Алешня. Там во время проведения работ ему угрожал убийством незнакомый мужчина. При этом он потрясал ружьем с укороченным стволом и даже выстрелил из него в сторону людей.

На место немедленно выехали оперативник уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции. Эти сотрудники хорошо знали население сел и деревень, которые входили в обслуживаемые ими административные участки. Участковые предупредили, что возможно в конфликте участвует 70-летний пенсионер, который славиться непростым характером. Полицейские приготовились к разным вариантам развития событий.

В селе Алешня полицейские сразу же нашли место, где работает бригада электромонтеров, и узнали от них, что пожилой мужчина, угрожавший им ружьем, выходил из расположенного рядом дома и туда же вернулся.

Сотрудники полиции подошли к этому жилищу и попросили хозяина выйти к ним без оружия. Полицейские акцентировали, что уважают мудрость старших и призывают поступать умно. Вскоре пожилой мужчина вышел на улицу с пустыми руками. Затем сотрудники полиции обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья. Злоумышленника — 70-летнего нетрезвого пенсионера доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, электромонтеров направили для демонтажа со столба фонаря, который был установлен кем-то самовольно, без необходимого разрешения. Оказывается, на этом столбе соседом-пенсионером была установлена камера видеонаблюдения для охраны дома. Увидев, что какие-то работники орудуют рядом с его камерой, пожилой человек забеспокоился и вышел на улицу. Он спросил о том, что происходит и обратил внимание на осторожное обращение с камерой. Электромонтеры заверили, что делают свою работу и попросили не мешать. Работы проводились на высоте более двух метров. Пенсионер в тот день уже употреблял спиртное и воспринял эти слова с недовольством, рассердился и ушел в дом. Вернулся он уже с обрезом охотничьего ружья. Мужчина повторил свой совет, но эти слова теперь звучали как требование. При этом пенсионер потрясал обрезом. Эти действия взволновали работников и они еще раз попросили не мешать им делать свое дело. Попытались заверить мужчину, что будут осторожны и не повредят камеру. Также они попытались усовестить пенсионера, чтобы он убрал ружье. В ответ сельчанин пригрозил расправой и выстрелил в сторону столба. Монтеры испугались, один из них позвонил в полицию и попросил стражей правопорядка принять меры. В это время пенсионер ушел в свой дом. Полицейские нейтрализовали опасную ситуацию.

В настоящее время выясняется происхождение обреза охотничьего ружья. Злоумышленник сообщил, что некоторое время назад нашел это оружие. Версия проверяется.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия), по которой грозит до 5 лет лишения свободы.