Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение Путина
В каждом обращении Путин говорит о минувшем годе и дает ключевые посылы на следующий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новогоднее обращение Владимира Путина выйдет в традиционном формате. Об этом сообщил Life. Песков отметил, что в Кремле никогда не рассказывают, как и когда записывается новогоднее поздравление.
«Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом», — заявил пресс-секретарь президента.
Он подчеркнул, что в каждом обращении Путин говорит о минувшем годе и дает ключевые посылы на следующий.