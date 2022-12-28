Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение Путина

В каждом обращении Путин говорит о минувшем годе и дает ключевые посылы на следующий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новогоднее обращение Владимира Путина выйдет в традиционном формате. Об этом сообщил Life. Песков отметил, что в Кремле никогда не рассказывают, как и когда записывается новогоднее поздравление.

«Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом», — заявил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что в каждом обращении Путин говорит о минувшем годе и дает ключевые посылы на следующий.