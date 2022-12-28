«Новая газета»: Александр Шерин отправился в зону СВО

Изданию стало известно об этом из собственного осведомленного источника.

Экс-депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила «Новая газета» со ссылкой на собственный осведомленный источник.

В октябре стало известно, что Шерин отправился в военкомат, чтобы участвовать в проведении СВО. Его назначили военнослужащим мотострелкового полка В. С. России . Однако на Украину тогда он не отправился.

«Новая газета» сообщила, что Шерин отправился на фронт в середине декабря.

Александр Шерин был депутатом Госдумы в 2014—2021 годах, потом претендовал на пост председателя ЛДПР, но не был включен в бюллетень. В итоге его исключили из партии. Во время своего депутатства он регулярно принимал участие в политических ток-шоу на центральных телеканалах.