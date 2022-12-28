Малков поручил проверить социальные учреждения в Рязанской области

В среду, 28 декабря, на заседании регионального правительства губернатор Павел Малков напомнил о ЧП в Кемерове, где сгорел частный пансионат для пожилых и погибли 22 человека.

Малков заявил, что после произошедшего связался с министром соцзащиты региона Натальей Суворовой и поручил проверить все учреждения по линии министерства.

«Очень порадовал ответ Натальи Валентиновны — о том, что меры уже прорабатываются. Как только узнали — сразу начали действовать. Это тот самый проактивный подход, к которому мы стремимся», — отметил губернатор.

Малков отметил, что необходимо сделать все, чтобы не допустить таких страшных трагедий.

«Прошу проверить в регионе все учреждения подобного типа, включая частные, — и вообще все учреждения, где люди находятся в какой-то уязвимой ситуации», — сказал глава региона.

Он добавил, что необходимо проконтролировать соблюдение пожарной безопасности, а также разрешительные документы на оказание подобных услуг.

Наталья Суворова отметила, что в МЧС направили письмо с указанием адресной базы. В Рязанской области действуют 26 негосударственных учреждений подобного типа, которые планируют проверить в ближайшее время.

Губернатор подчеркнул, что меры должны «неукоснительно во всех учреждениях социальной сферы, местах массового пребывания людей».

«Особенно это актуально перед праздниками. Поэтому прошу обратить на это самое пристальное внимание», — добавил Малков.